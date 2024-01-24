За словами Олексія Гетьмана, він "трошечки притримав би" ці ракети, доки в Україні з'являться винищувачі F-16.

Україна може використати обіцяні Францією крилаті ракети SCALP для атак на захоплені росіянами порти, анексований Крим та прикордонні території. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

Водночас, за його словами, "цілей багато, а ракет мало".

"Будемо дуже обережно їх використовувати. Насамперед треба знищувати зенітно-ракетні комплекси росіян – ті самі "Тріумфи", С-400", - сказав військовий.

Він підкреслив, що "трошечки притримав би" ці ракети, доки в Україні з'являться винищувачі F-16, оскільки тоді можна було б нищити зенітно-ракетні комплекси, а потім туди могли б залітати українські Су-24, Су-25 та МіГ-29.

"У росіян залишилася б можливість їх перехоплювати вже лише власними літаками. А власне російські літаки ми б відганяли чи нищили б F-16, якими прикривали б ці наші атакувальні дії. Тоді росіяни не будуть підходити, бо розумітимуть, що вразливі. Відтак Керченський міст можна буде зруйнувати звичайними бомбами", - зазначив Гетьман.

Передача Францією Україні ракет SCALP

Франція збільшує поставки в Україну військової допомоги. Зокрема, у 2024 році країна постачатиме Україні по 50 ракет SCALP на місяць.

Крім того, Франція пообіцяла до кінця поточного року постачати Україні по 3 тисячі снарядів на місяць.

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