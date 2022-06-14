З цих позицій загарбники впродовж місяця цілеспрямовано розстрілювали цивільне населення, яке намагалося евакуюватися.

Українські воїни вперше показали "посадку смерті" - невелику смугу насаджень під Харковом, з якого ворог місяць розстрілював мирних українців, які намагалися евакуюватися. Наприкінці березня ці позиції розгромили українські воїни.

Відео з місця подій опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворог зайняв посадку наприкінці лютого і звідти артилерією й танками вів прицільний вогонь по машинам цивільних, які намагалися евакуюватися з міста. 26 березня позиції російських окупантів були знищені.

"Кожен метр звільненої землі политий кровʼю, але, що важливо, не тільки наших воїнів, а й окупантів", - зазначив Залужний.

Командир мінометної батареї 92-ї окремої механізованої бригади Дмитро розповів, як українські військові вибивали російських окупантів з "посадки смерті". Воїн пригадує, що окупанти "жили як свині".

"Незрозуміло, де, хто, де вогнева позиція. Просто якась купа сміття, а вони там сидять. Вони зайшли чи 26-го, чи 27-го лютого, і з цієї посадки вони вели вогонь по Окружній дорозі, не даючи змогу цивільним виїхати або заїхати до міста. Розстрілювали всіх. 26 березня ми звідси їх вибили", – розповів Дмитро.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області українські воїни знищили штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів. Атаку зняли з повітря.

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