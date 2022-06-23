Серед жителів країни зростає підтримка максимально швидкого укладення мирного договору.

В Німеччині мало хто може уявити собі поразку Росії у війні проти України. Все більше жителів країни виступають за мирні переговори і прискорене укладення договору. Для України ці занепадницькі настрої у ФРН стануть серйозним викликом у майбутньому.

Такою думкою поділився посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю порталу "Укрінформ".

Дипломат зізнався, що перед приїздом канцлера ФРН Олафа Шольца разом з головами інших країн ЄС до Києва гуляли чутки про мирні переговори. Були побоювання щодо потенційних спроб європейських лідерів схилити Володимира Зеленського до укладення миру з Володимиром Путіним. А потім Мельник розповів про зростання занепадницьких настроїв у Німеччині.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир’я будь-якою ціною, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку росії. Німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже сьогодні призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут", — повідомив Мельник.

За словами посла, занепадницькі настрої серед населення Німеччини будуть тиснути на уряд, і це стане серйозним викликом для України. А ще Мельник запевнив, що європейські лідери не намагалися "викручувати руки" і схиляти Зеленського до переговорів з РФ.

Нагадаємо, під час відвідин Києва канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Путін планує диктувати умови миру в односторонньому варіанті. Німеччина відкидає такий договір.

Після візиту в Україну канцлер повідомив про намір продовжити вести переговори з президентом РФ. Однак мирну угоду між Росією і Україною Шольц вважає віддаленою перспективою.

В ОПУ поточні пропозиції переговорів з боку РФ назвали обманом. За словами голови української переговорної групи Давида Арахамії, дипломатичні бесіди з Росією про припинення війни можуть відновитися наприкінці серпня з посиленої позиції.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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