Приморсько-Ахтарськ є основним місцем запуску іранських "Шахедів" по Україні.

На території військового аеродрому в Краснодарському краї 2 липня прогриміли потужні вибухи, повідомляють російські соцмережі.

"Мешканці Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї повідомляють про звуки вибуху в місті. В полі залишилася величезна воронка", - інформує пропагандистський Telegram Mash.

За даними "Бази", розмір воронки становить 10 метрів в діаметрі і близько 4 метрів глибиною.

Вибух нібито стався у 200 метрах від місцевого аеродрому. Що стало причиною вибуху - поки невідомо. Стверджується, що постраждалих і руйнувань нібито немає.

OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе уточнює, що Приморсько-Ахтарськ є основним місцем запуску іранських "Шахедів" по Україні.

"Шахеди" на війні проти України - останні новини

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами "Калібр". ППО знищила 100 з 100% цілей.

Влучань немає, проте уламки зачепили приватні будинки у Київській області. Також повідомлялося про одного постраждалого чоловіка.

За інформацією ЗС України, пуски восьми "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря.

Як зазначив представник Повітряних сил Юрій Ігнат, співпраця Ірану з Росією триває, і не виключено, що на територію держави-окупанта будуть доставлятися не тільки "Шахеди", але й інші типи безпілотників.

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