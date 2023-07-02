На території військового аеродрому в Краснодарському краї 2 липня прогриміли потужні вибухи, повідомляють російські соцмережі.
"Мешканці Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї повідомляють про звуки вибуху в місті. В полі залишилася величезна воронка", - інформує пропагандистський Telegram Mash.
За даними "Бази", розмір воронки становить 10 метрів в діаметрі і близько 4 метрів глибиною.
Вибух нібито стався у 200 метрах від місцевого аеродрому. Що стало причиною вибуху - поки невідомо. Стверджується, що постраждалих і руйнувань нібито немає.
OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе уточнює, що Приморсько-Ахтарськ є основним місцем запуску іранських "Шахедів" по Україні.
"Шахеди" на війні проти України - останні новини
Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами "Калібр". ППО знищила 100 з 100% цілей.
Влучань немає, проте уламки зачепили приватні будинки у Київській області. Також повідомлялося про одного постраждалого чоловіка.
За інформацією ЗС України, пуски восьми "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря.
Як зазначив представник Повітряних сил Юрій Ігнат, співпраця Ірану з Росією триває, і не виключено, що на територію держави-окупанта будуть доставлятися не тільки "Шахеди", але й інші типи безпілотників.