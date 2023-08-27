Глава держави наголосив, що у вересні міжнародна активність України буде не меншою, ніж попередніми тижнями.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у вересні міжнародна активність України буде не меншою, ніж попередніми тижнями. Глава держави анонсував чергові оборонні пакети та нові безпекові гарантії для України.

"Уже почали готувати потужний вересень для України… Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - повідомив він у дописі на своєму Telegram-каналі.

Крім того, Зеленський також розповів, що скоро Україна планує розпочати наступні раунди двосторонніх переговорів із іншими країнами щодо гарантій безпеки. Він також анонсував приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури.

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Також президент наголосив, що українська команда готується до участі у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генасамблеї ООН.

"Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу". Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань", - додав він.

Зеленський також зауважив, що Україна готує нову комунікацію із країнами Глобального Півдня, та підкреслив, що ці держави "чутимуть" Україну. Він подякував Сполученим Штатам Америки за нові санкції проти осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово окупованої території України.

"Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі", - написав президент.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, до ухваленої у липні країнами-членами G7 декларації про гарантії безпеки для України приєдналися вже десятки інших держав. Згодом із кожною із них Україна підпише двосторонні договори щодо конкретної військової допомоги.

Серед них - Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, Греція, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія, Естонія, Люксембург та Чорногорія. Нещодавно декларацію підписала й Словенія.

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