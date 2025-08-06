Дрони летять і з Чорного моря.

Чергова неспокійна ніч для українців - Російська Федерація тероризує низку областей дронами-камікадзе типу "Шахед", там оголосили повітряну тривогу.

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Після опівночі в Telegram-каналі Повітряних сил повідомили про групи ударних безпілотників, які летять з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Згодом стало відомо, що вони рухаються на Татарбунари/Ізмаїл.

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Крім того, військові попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією окупантів на Запоріжжі.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня окупанти запустили в бік країни 46 дронів різних типів та балістичну ракету Іскандер-М. У мережі повідомляли, що ціллю ракетного удару був Білгород-Дністровський район.

Лозова Харківської області зазнала наймасштабнішої атаки за весь час війни. Внаслідок російського нальоту в місті повідомили про велику кількість руйнувань та поранених людей. Загинула щонайменше одна людина.

Повітряні сили розповіли про влучання 17 дронів на східному напрямку, а також однієї балістичної ракети та уламків у трьох локаціях на південнному та північно-східному напрямках.

Вже ввечері стало відомо, що окупанти двічі атакували Харків дронами типу "Молнія". Під ударом опинився Київський район міста. Пошкоджено заправку, постраждала одна жінка.

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