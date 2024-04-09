Тривогу оголошено у низці областей.

Україну атакує декілька груп російських ударних дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряну тривогу оголошено у Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. За останніми повідомленнями військових, станом на 00:45 ситуація наступна:

група "шахедів" рухається з Миколаївщини на Одещину;

групи безпілотників з Херсонщини летять на Миколаївщину;

дрони на Дніпропетровщині рухаються на північ.

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Відео дня

Оновлено о 00:50: Нові групи дронів на півночі Херсонщини, вони рухаються на північний захід.

Оновлено о 00:53: Нова група "шахедів" з півдня рухається на Миколаїв.

Російські удари по Україні: останні новини

Минулої ночі росіяни також запускали дрони. Вранці стало відомо, що наша протиповітряна оборона збила в межах Запорізької, Одеської та Дніпропетровської областей усі БПЛА.

Крім того, окупанти вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

У Полтавській області окупанти влучили по цивільному будинку. У обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще 10 - постраждали.

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