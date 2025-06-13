Ввечері у п'ятницю, 13 червня, російські окупаційні війська запустили в бік України ударні безпілотники типу "Shahed".

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Оновлено о 00:26: "Шахеди" фіксують у південно-східній частині Харківщини (курсом на південь) та на заході області (південно-східний курс).

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Оновлено о 00:22: В Сумській області виявили російський розвідувальний безпілотник, його намагаються збити.

В останньому повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляється про "шахеди" на Сумщині, Полтавщині та сході Харківщини.

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