Окрім живої сили противника, українським захисникам також вдалося знищити танк та дві бойові машини піхоти БМП-2 росіян.

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку та ліквідували 15 окупантів, ще трьох взяли в полон.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Окрім живої сили противника, українським захисникам також вдалося знищити танк та дві бойові машини піхоти БМП-2 росіян.

Особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжує завдавати втрат російським окупантам та робити усе можливе, наближаючи перемогу України. На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 чоловік живої сили та взяли 3 полонених – йдеться у повідомленні.

Крім того, морпіхи ЗСУ продовжують нищити окупантів на Херсонському напрямку. Там артилеристи підбили ворожий танк, який перебував у зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених.

Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

"Що вчергове демонструє усі "переваги" життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять, як худобу на смерть, й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають – додали у ВМС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що росіяни під час вчорашнього штурму Соледара втратили 100 людей убитими, ще 30 здалися в полон ЗСУ. Серед них 24 "кадирівця".

Загалом від початку повномасштабної війни в Україну було ліквідовано 41 350 окупантів. Найбільших втрат противник зазнає на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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