Видання зробило гнітючий висновок, чому Росія 23 січня змогла завдати таких руйнувань Харкову.

Журналіст іспанської газети El País став випадковим свідком хитрого ракетного удару Росії по Україні 23 січня.

Щотижневик припустив, чому в цей страшний день ворогу вдалося завдати настільки сильних руйнувань Харкову разом з жертвами. Пише, що повітряна оборона України займалася іншими цілями. Росія спочатку запустила крилаті ракети Х-101 і Х-555 з Каспійського моря, а потім підгадала час, щоб вдарити балістичними "Іскандерами", заявляє газета.

Там наводять коментар речника Київської військової адміністрації Михайла Шаманова. Останній каже, що Росія у вівторок реалізувала майже одночасний пуск різних ракет як з землі, так і повітря, на відміну від тактики, яка спостерігалася в попередні місяці, коли ракети запускалися різними хвилями. 23 січня боєголовки летіли з п'яти різних регіонів Росії, уточнив він.

Відео дня

El Pais аналізує, що Росія запустила першу хвилю ракет Х-101 і Х-555 з Каспійського моря. Орієнтовно о 6:30 ранку, коли вони були над повітряним простором України, з російських Бєлгородської та Воронезької областей були запущені балістичні ракети "Іскандер". За словами Шаманова, "Іскандер" досяг повітряного простору Києва, коли українська протиповітряна оборона якраз збивала раніше запущені крилаті ракети. У той момент журналіст El País став свідком кількох послідовних вибухів, які пролунали з різних місць у Києві.

Як відомо, Харків - прифронтове місто України, яке знаходиться всього у 25 милях від російського кордону. Сили ППО ЗСУ змогли захистити Київ на 100%, проте так не сталося з іншим згаданим містом мільйонником.

"Близькість до російської території робить його більш вразливим, але цього разу по місту вдарили не лише звичайні ракети С-300 та С-400, випущені з сусіднього Бєлгорода, але й "Іскандер" та крейсерська зброя Х-22, запущені з бомбардувальників у Брянській та Орловській областях. Саме це спричинило більшість руйнувань у місті", - пише El País.

Наслідки страшного удару по Харкову

Росія вдарила по містах України різними типами ракет включно з балістикою зранку 23 січня (ворог запустив 12 ракет "Іскандер-М", сили ППО змогли збити 5 з них). Тоді від удару дуже сильно постраждав Харків, ворог завдав кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста.

Станом на вечір 23 січня місцева влада повідомляла про загибель 8 людей, яких рятувальники знайшли під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Серед жертв РФ опинилася 8-річна дівчинка.

Вас також можуть зацікавити новини: