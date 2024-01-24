Журналіст іспанської газети El País став випадковим свідком хитрого ракетного удару Росії по Україні 23 січня.
Щотижневик припустив, чому в цей страшний день ворогу вдалося завдати настільки сильних руйнувань Харкову разом з жертвами. Пише, що повітряна оборона України займалася іншими цілями. Росія спочатку запустила крилаті ракети Х-101 і Х-555 з Каспійського моря, а потім підгадала час, щоб вдарити балістичними "Іскандерами", заявляє газета.
Там наводять коментар речника Київської військової адміністрації Михайла Шаманова. Останній каже, що Росія у вівторок реалізувала майже одночасний пуск різних ракет як з землі, так і повітря, на відміну від тактики, яка спостерігалася в попередні місяці, коли ракети запускалися різними хвилями. 23 січня боєголовки летіли з п'яти різних регіонів Росії, уточнив він.
El Pais аналізує, що Росія запустила першу хвилю ракет Х-101 і Х-555 з Каспійського моря. Орієнтовно о 6:30 ранку, коли вони були над повітряним простором України, з російських Бєлгородської та Воронезької областей були запущені балістичні ракети "Іскандер". За словами Шаманова, "Іскандер" досяг повітряного простору Києва, коли українська протиповітряна оборона якраз збивала раніше запущені крилаті ракети. У той момент журналіст El País став свідком кількох послідовних вибухів, які пролунали з різних місць у Києві.
Як відомо, Харків - прифронтове місто України, яке знаходиться всього у 25 милях від російського кордону. Сили ППО ЗСУ змогли захистити Київ на 100%, проте так не сталося з іншим згаданим містом мільйонником.
"Близькість до російської території робить його більш вразливим, але цього разу по місту вдарили не лише звичайні ракети С-300 та С-400, випущені з сусіднього Бєлгорода, але й "Іскандер" та крейсерська зброя Х-22, запущені з бомбардувальників у Брянській та Орловській областях. Саме це спричинило більшість руйнувань у місті", - пише El País.
Наслідки страшного удару по Харкову
Росія вдарила по містах України різними типами ракет включно з балістикою зранку 23 січня (ворог запустив 12 ракет "Іскандер-М", сили ППО змогли збити 5 з них). Тоді від удару дуже сильно постраждав Харків, ворог завдав кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста.
Станом на вечір 23 січня місцева влада повідомляла про загибель 8 людей, яких рятувальники знайшли під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Серед жертв РФ опинилася 8-річна дівчинка.