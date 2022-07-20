Під час неї ворог зазнав суттєвих втрат.

Українські морські піхотинці, зокрема з 36-ї окремої бригади імені Білинського, після оборони Миколаєва беруть активну участь у наступальних діях ЗСУ на Херсонщині.

Про одну з успішних операцій українських морпіхів розповів УП командир взводу морпіхів, лейтенант Юрій Гамага.

"Ми перейшли річку, трохи штурманули їх, закріпилися. На жаль, потім, через переважну вогневу силу противника командування дало наказ на вихід. Але ми все ж нанесли вогневе ураження противнику, знищили БТР і, наскільки я знаю, до 30 людей з особового складу", - каже він.

За словами командира, пізніше командування розробило інший план заходу - вночі та без техніки. Тоді ЗСУ вдалося просочитися малими групами, закріпитися, виставити спостережні пункти та виконувати свої завдання.

"Зараз ми робимо плацдарм для майбутнього наступу", - пояснює один з його підлеглих, військовослужбовець Андрій.

Раніше британська розвідка назвала ключову вразливість росіян на Херсонщині.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антоновського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.