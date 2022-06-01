Російська армія втратить дуже багато солдатів у боях за Сєвєродонецьк, бо його захищають найпідготовленіші українські воїни.
Про це прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський повідомив в ефірі телемарафону.
За його словами, внаслідок бомбардувань, обстрілів російською авіацією та артилерією Сєвєродонецьк зазнав дуже великих руйнувань. Наразі у місті тривають вуличні та маневрові бої.
"Ситуація досить складна, хлопці роблять все, що можна, щоб стримати противника. Я вірю в їх успіх, тому що вони провели дуже багато часу на тренуваннях: міський бій, бій в умовах лісу, в полі. Тобто вони підготовлені до цього. Росіянам доведеться втратити дуже багато своїх солдатів у цьому бою", - підкреслив він.
За його словами, через сильні руйнування у місті ворогу дуже складно закріпитись на певних ділянках, де можна сховатись й обладнати собі захист.
Як повідомляв УНІАН, російські війська під час запеклих боїв зайшли у Сєвєродонецьк 30 травня.
Ввечері 31 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, але місто не оточене, і передумов для цього немає.
Сьогодні зранку стало відомо, що російські війська закріплюються у центрі Сєвєродонецька.