Окупанти під час запеклих боїв зайшли у Сєвєродонецьк 30 травня. Українські бійці докладають усіх зусиль, щоб стримати супротивника.

Російська армія втратить дуже багато солдатів у боях за Сєвєродонецьк, бо його захищають найпідготовленіші українські воїни.

Про це прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок бомбардувань, обстрілів російською авіацією та артилерією Сєвєродонецьк зазнав дуже великих руйнувань. Наразі у місті тривають вуличні та маневрові бої.

"Ситуація досить складна, хлопці роблять все, що можна, щоб стримати противника. Я вірю в їх успіх, тому що вони провели дуже багато часу на тренуваннях: міський бій, бій в умовах лісу, в полі. Тобто вони підготовлені до цього. Росіянам доведеться втратити дуже багато своїх солдатів у цьому бою", - підкреслив він.

За його словами, через сильні руйнування у місті ворогу дуже складно закріпитись на певних ділянках, де можна сховатись й обладнати собі захист.

Як повідомляв УНІАН, російські війська під час запеклих боїв зайшли у Сєвєродонецьк 30 травня.

Ввечері 31 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, але місто не оточене, і передумов для цього немає.

Сьогодні зранку стало відомо, що російські війська закріплюються у центрі Сєвєродонецька.

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