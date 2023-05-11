Заяви Пригожина про Бахмут лише його позерство.

Заяви Пригожина про те, що "Вагнер" має "снарядний голод" і залишає Бахмут, брехня. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Вони повідомили, що попри заяви Пригожина, "Вагнер" як і раніше володіє значними запасами боєприпасів та зберігає контроль над не менше ніж 85% Бахмута. Вони також заявили, що "вагнерівці" зазнали "деяких втрат", не виключено, що їм на підмогу прийдуть "кадирівці".

"Ми не збираємося коментувати театральність Пригожина або політичне позерство, яке відбувається з ним і російським військовим керівництвом. Він поводився зі своїми солдатами, як з гарматним м'ясом, жертвуючи їх життями заради невеликих успіхів без видимої стратегічної вигоди, щоб спробувати досягти своїх політичних цілей",- заявив представник Ради національної безпеки США.

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Блеф Пригожина - що відомо

Кілька днів тому Пригожин оголосив, що ПВК "Вагнера" залишає Бахмут, посилаючись на відсутність боєприпасів.

У ЗСУ заявили, що слова Пригожина про "снарядний голод" є блефом, адже в Бахмуті тривають важкі бої. Зокрема, окупанти застосовують проти української армії заборонені фосфорні боєприпаси.

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9 травня Пригожин поставив ультиматум Путіну. Він погрожував розкрити правду про жалюгідну ситуацію на фронті, якщо йому знову не дадуть боєприпаси. Пізніше в опублікованому відео він заявив, що Міноборони РФ так і не надало "вагнерівцям" обіцяні боєприпаси. У них зараз є лише 10% від запитуваного.

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