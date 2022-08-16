Окупанти вивозять гаубиці з гомельського арсеналу, спорудженого в XIX столітті.

Російські окупанти можуть відчувати проблеми з артилерією. РФ отримала доступ до арсеналу в Гомелі, спорудженому в 1868 році. Тут зберігаються переважно САУ і гаубиці. Найімовірніше, окупанти будуть перекидати цю техніку на фронт в Україну.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Стратегічного командування ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

"Російські окупанти в Білорусі отримали доступ ще й до арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння в Гомелі. Варто зазначити, що на цій базі на зберіганні знаходяться в основному артилерійські системи, а саме САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, гаубиці "Мста-Б" та інші", — повідомили в Стратегічному командуванні.

Цю техніку, найімовірніше, відправлять на війну в Україну. І раз Росія почала вивозити артилерію з Білорусі, значить — агресор може відчувати проблеми із забезпеченням своїх військ технікою.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабної війни українські захисники знищили 989 артилерійських систем і 263 РСЗВ.

А що стосується використання резервів Білорусі, то ще в кінці червня УНІАН повідомляв про транспортування боєприпасів з РБ для використання окупантами на фронті.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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