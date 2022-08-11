Довіра до оборонно-промислового комплексу РФ підірвана через погані результати війни в Україні.

Росія не зможе виконати окремі експортні замовлення на бойові броньовані машини. Її армія в Україні потребує техніки, а західні санкції впливають на виробництво. При цьому військові невдачі підірвали довіру партнерів РФ до її оборонно-промислового комплексу.

Такою інформацією поділилася британська розвідка у своєму свіжому звіті щодо російської агресії в Україні.

"Малоймовірно, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних військ в Україні і посилення впливу західних санкцій", — повідомили в британській розвідці.

У звіті також сказано, що РФ вважала поставки техніки іншим країнам своїм успіхом. Але тепер партнери держави-агресора будуть сумніватися в якості продукції на тлі невдач в Україні.

"Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак військово-промисловий потенціал цієї країни в даний час відчуває значну напругу, а довіра до багатьох її систем озброєнь підірвана тим, що вони асоціюються з поганими результатами російських військ у війні в Україні", — додали в британській розвідці.

На проблеми з виробництвом російської техніки вказує і недавнє рішення Білорусі випускати вітчизняний основний бойовий танк Т-72Б. Ймовірно, це альтернативне рішення стане заміною програми модернізації танка, замовленого у державної компанії "Уралвагонзавод" з РФ.

Нагадаємо, згідно зі свіжим даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 974 артилерійські системи, 4100 бойових броньованих машин і 1846 танків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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