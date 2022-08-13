Аеродром не зазнав руйнувань, які б унеможливили його використання.

Росіяни можуть і далі використовувати атакований напередодны військовий аеродромі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Про це в телеефірі сказав речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами речника, внаслідок атаки на аеродром окупанти втратили льотний склад, і, ймовірно інженерний склад, який обслуговував ці літаки.

При цьому сам аеродром не зазнав руйнувань, які б унеможливили його використання.

"Його відновлювати особливо і не потрібно. Було уражено стоянку літаків, знищено техніку, можливо, склад артилерійського озброєння, можливо, склад паливно-мастильних матеріалів. Основне на аеродромі - злітно-посадкова смуга. Вона функціонує. … Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку знаходження там авіації. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший - невелика проблема, це лічені хвилини", - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, серія вибухів на військовій авіабазі "Саки" у Новофедорівці прозвучала 9 серпня. Відомо, що з цієї бази літаки атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що на військовому об'єкті просто вибухнули боєприпаси.

За даними США, в результаті вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму було знищено низку російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників та складів боєприпасів. У Великобританії вважають, що було знищено вісім російських бомбардувальників Су-24 і винищувачів Су-30.

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