Його заочно взяли під варту.

За ініціативи ДБР пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук

Як зазначили в прес-службі ДБР, 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід - тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену політичної партії "Єдина Росія" Володимир Соловйову.

11 березня йому повідомили про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.

"Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення", - зазначили в ДБР

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук.

Вас також можуть зацікавити новини: