Потенційна масова мобілізація у Росії стане "національним стартапом" для викачування грошей з населення, яке продовжує бідніти. Силовики вимагатимуть кошти за можливість уникнути відправки на фронт, а поліція — отримувати свій відсоток.
Думкою про те, чим обернеться масова мобілізація в разі її оголошення в Росії, поділився радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на особистому акаунті в Twitter.
За його словами, зараз багато хто намагається осмислити ймовірність загального призову в РФ з урахуванням військової, економічної та політичної логіки. Однак радник підкреслив, що російська державна машина керується в першу чергу корупційною логікою.
"Мобілізація в Росії — це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати або помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", — заявив Подоляк.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Путін може оголосити про масову мобілізацію на 9 травня. На думку чиновника, президент РФ здатний відмовитися від так званої "спецоперації" і оголосити війну проти нацистів, для якої знадобиться більше людей — "більше російського гарматного м'яса".
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