Ворог запустив по Україні понад 430 БпЛА і ракет.

У ніч на 22 жовтня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомило Командування Повітряних сил. "Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 433 засобів повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів: 405 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим (близько 250 із них – "Шахеди")", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Росія запустила по Україні:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. – РФ, тимчасово окуповані території Донецької обл.);

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. – РФ, окупований Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської обл. – РФ;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: тимчасово окупована територія Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей: 333 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів); 8 крилатих ракет Іскандер-К; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", - сказано в повідомленні.

Удар по Харкову

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вдарила по приватному дитячому садку в Харкові, де є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що після ночі масованої атаки по Україні, сьогодні вдень був удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого. Постраждало семеро людей.

Президент зазначив, що всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Зеленський наголосив, що ці удари – це "плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні". Він зазначає, що російських терористів можна поставити на місце лише силою.

