У ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів):
- 465 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "Шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області РФ;
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: окупований Крим; Ростовська та Брянська області РФ);
- 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: окупований Крим; Ростовська та Брянська области РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:
- 405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 9 крилатих ракет Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
"Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - поінформували в Повітряних силах.
Нічний удар по Україні
Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку по Україні, наголосив, що це "цинічна й прорахована атака".
За його словами, на багатьох обʼєктах енергетичної інфраструктури триває ліквідація наслідків ворожого удару. У Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Також є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.