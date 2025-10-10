Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу.

У ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів):

465 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "Шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області РФ;

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: окупований Крим; Ростовська та Брянська області РФ);

12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: окупований Крим; Ростовська та Брянська области РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

"Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - поінформували в Повітряних силах.

Нічний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку по Україні, наголосив, що це "цинічна й прорахована атака".

За його словами, на багатьох обʼєктах енергетичної інфраструктури триває ліквідація наслідків ворожого удару. У Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Також є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

Вас також можуть зацікавити новини: