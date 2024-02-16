За добу знищено десятки ворожих артилерійських систем та бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні у живій силі стрімко рвонули вгору і тепер становлять вже понад 400 тисяч супротивників.

Упродовж минулої доби знищили 1 210 російських загарбників, і після цього загальні втрати супротивника становлять приблизно 400 300 осіб, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Українські воїни ліквідували ще 39 бойових броньованих машин РФ, 23 танки, 21 артилерійську систему, чотири дрони оперативно-тактичного рівня, 13 крилатих ракет, 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спецтехніки.

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Російські окупанти продовжують атакувати українських воїнів на низці напрямків. Генштаб ЗСУ 16 лютого повідомив, що минулої доби на фронті між нашими захисниками та ворога відбулося 95 бойових зіткнень.

Найгарячіша ситуація на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, зараз тривають тяжкі бої за місто Авдіївка Донецької області. Супротивники продовжують намагатися оточити Авдіївку. Варто зазначити, що українські воїни добряче дають "по зубах" росіянам на нашій території. Загальні втрати ворога на 15 лютого 2024 року становили приблизно 399 090 окупантів.

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