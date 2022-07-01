Росія, зокрема, посилює тиск як на союзників України.

Останнім часом Росія посилила ракетні бомбардування українських міст. На думку екс-заступника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка цьому є кілька причин.

Про це йшлося в інтерв'ю Романенка Obozrevatel.

Він констатував той факт, що ворог таким чином посилює тиск як на союзників України, так і на саму Україну - керівництво й громадян.

"Щодо внутрішньої складової, то це морально-психологічний вплив на українських громадян, щоб зламати їхній дух, щоб змусити суспільство тиснути на владу та переходити до капітулянтських переговорів", - вважає Романенко.

Він уточнив, що на таких переговорах РФ хоче легітимувати захоплення 20% території України: "Це також удари по об'єктах в Україні – військових, інфраструктурних і цивільних".

Крім того, в цьому контексті варто зважати на нещодавнє проведення саміту НАТО й G7.

"Ми знаємо, що в ці дні проходив саміт "Великої сімки", саміт НАТО, тому Путін мав завдання показати: "Я сильний, у мене є можливості, і я здатен ними скористатися. Робіть висновки, тисніть на Україну й ухвалюйте правильні рішення", - пояснив генерал.

Як писав УНІАН, 1 липня ворог завдав трьох ракетних ударів по Одеській області з літаків стратегічної авіації Ту-22.

В результаті ворожого удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі, за останніми даними, загинули 14 людей, ще 30 травмованих.

В результаті удару по базі відпочинку кількість загиблих на ранок п'ятниці становить три особи (з них одна дитина).

Крім того, мешканці Миколаєва повідомляють про щонайменше десять вибухів у місті.

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