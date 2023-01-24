Генеральний секретар Альянсу наголошує, що Україні потрібно надати важче й більш сучасне озброєння, аби ЗСУ витіснили російських окупантів з української території.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін готує новий наступ у війні проти України.

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Путін довів, що він готовий сплачувати високу ціну для цієї несправедливої війни. Він мобілізував понад 200 тис. військових і отримує нове озброєння від інших авторитарних режимів, таких як Іран і Північна Корея. Але найважливіше, що ми не маємо ознак того, що президент Путін змінив свої цілі. Він хоче контролювати Україну та планує новий наступ", - сказав Столтенберг на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Він наголосив, що єдиний шлях до тривалого миру полягає в тому, щоби дати зрозуміти Путіну, що він не виграє на полі бою.

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"Тому ми повинні надати важчі і більш сучасні системи, аби українська армія була здатна витіснити російські сили не лише для того, аби вижити, але щоб перемогти, повернути назад українську територію та перемогти як незалежна і суверенна держава в Європі", - додав Столтенберг.

Також він підкреслив, що передача сучасного озброєння для України має відбуватися швидше.

Росія готується до серйозного наступу: що відомо

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. У той же час Олексій Арестович попередив, що в січні і лютому рашисти будуть активно наступати, щоб перехопити ініціативу на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також солідарний з думкою про те, що Росія готує велику кількість солдатів для наступу. На його думку, рашисти спробують штурмувати столицю України.