Мета російської влади - створити умови для того, аби суспільство підтримало мобілізацію.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про підготовку до мобілізації.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив радник голови міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Мобілізації як технічної, мається на увазі заводи, підприємства і так далі. І, зокрема, судячи з усього, не виключається можливість людської мобілізації", - зауважив він.

Денисенко додав, що росіяни хочуть дивитися війну по телевізору, але категорично не хочуть воювати. Тепер мета російської влади - створити умови для того, аби суспільство підтримало мобілізацію.

"Прихована мобілізація показує, що вони насправді не мають черг у воєнкоматах, щоб набирати настільки багато людей, як вони хотіли. Я маю поки всієї інформації, але це може бути таке собі качання історії, щоб мати можливість ще більше закрутити гайки. Там після посадки опозиціонера Іллі Яшина зникла як така несистемна опозиція. Навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі (Собчак, низка інших) не згадали навіть про Кременчук. Ситуація там в інфопросторі зачищена на 90% всередині країни. Їм треба почати качати історію, щоб люди сказали: "Так, потрібно мобілізацію, потрібно йти воювати, тому що проти нас, мирних жителів застосовується зброю", - каже він.

Як писав УНІАН, раніше військовий експерт Олег Жданов інформував, що російські спецслужби зайнялися підготовкою підґрунтя розглянутого Путіним варіанту поповнення відсутніх резервів - загальної мобілізації.

Раніше в РФ граничний вік для підписання першого контракту в армії, який раніше для громадян Росії становив 40 років, а для іноземців - 30, скасували.

Потім у Держдумі РФ запропонували укладати контракти на службу у Збройних силах та Нацгвардії з випускниками шкіл без досвіду служби за призовом.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибицького, у бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявляв, що немає сенсу чекати виснаження наступального потенціалу російської армії.

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