Армію офіційно зможуть поповнити вчорашні школярі.

У Держдумі РФ запропонували укладати контракти на службу у Збройних силах та Нацгвардії з випускниками шкіл без досвіду служби за призовом.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Російську армію, що воює в Україні, вперше офіційно зможуть поповнити вчорашні школярі. У тому числі такі, що не служили в армії.

Колишній заступник Міністра оборони Сергія Шойгу, голова комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов запропонував прописати в законі, що для укладення контракту підходять "громадяни чоловічої статі, які не перебувають в запасі, отримали середню загальну освіту і вступають на військову службу в Збройні сили, війська Національної гвардії".

Така поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Зміни Держдума розгляне 28 червня.

Зараз випускникам, згідно з критеріями в Законі РФ "Про військову службу", для укладення контракту необхідно відслужити за призовом не менше трьох місяців або мати середню професійну освіту.

Як писав УНІАН, граничний вік, який раніше для громадян Росії становив 40 років, а для іноземців - 30, у травні скасували. Тепер для укладення контракту підходять всі, кому до 50 років. Мінімальний вік для укладення першого контракту - 18 років.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибицького, у бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявляв, що немає сенсу чекати виснаження наступального потенціалу російської армії.

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