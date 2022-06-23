Єдиний варіант дій, який відносно мінімальний щодо можливих втрат для ЗС Білорусі – це ведення розвідувальної, диверсійної діяльності.

Чисельності та рівня боєздатності білоруських військ явно недостатньо для того, щоби провести масштабний наступ на північні регіони України.

Про це заявив військовий експерт з Білорусі Ягор Лебядок, пише РБК-Україна.

У всіх бригадах збройних сил РБ служать солдати строкової служби. Їхня загибель на чужій території викличе невдоволення всередині країни, зазначив Лебядок. Можна зробити зведені підрозділи з контрактників, але цього все одно недостатньо, уточнив співрозмовник.

"Якщо говорити про самостійні дії ЗС Білорусі в наступі на Україну, то єдиний варіант дій, який відносно мінімальний щодо можливих втрат для ЗС Білорусі – це ведення розвідувальної, диверсійної діяльності та проведення спеціальних операцій силами ССО на території України", – припустив Лебядок.

Перш за все, мова йде про перекриття каналів поставок іноземного озброєння через західні регіони. Щоби провести таку операцію, армія Лукашенка може наступати у напрямку на Волинську чи Рівненську область. Щоправда, є великі сумніви, що ці завдання посильні для білоруських військ.

"Лукашенка примушують воювати. Ті військово-політичні завдання, які йому ставить Путін – навряд чи реальні, якщо йому, дійсно, відводять функцію з перерізання будь-яких комунікацій. Найімовірніше, головне завдання – це відкриття другого фронту, що призведе до сковування і відволікання частини наших військ, сил і засобів", – пояснив виданню координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Костянтин Машовець.

Лебядок вважає, що активність військових РБ – це, з одного боку, стримуючі маневри. А з іншого - підготовка до можливої оборони.

"Оскільки картина світу військово-політичного керівництва Білорусі дійсно передбачає, що на них нападе Україна чи натовські війська з території України – це не штамп пропаганды, а реальне сприйняття ними світу, то масштабні дії білоруських військ на південному напрямку в такій парадигмі мислення є стримуючими демонстративними діями", – сказав він.

Так збройні сили РБ хочуть показати, що в разі нападу, вони будуть відповідати, допустив співрозмовник. При цьому він не виключає: оборонні навчання багато в чому можуть використовуватися і для відпрацювання наступу. Українські експерти схиляються саме до цієї версії.

Нагадаємо, за даними МВС, на кордоні з Україною перебувають 4 тисячі військовослужбовців РБ. Цієї кількості недостатньо для організації атаки на будь-якому напрямку.

У Міноборони 21 червня повідомили, що не бачать ознак підготовки до наступу армії Білорусі.

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області триватимуть "мобілізаційні навчання".

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