Пізніше заступник голови Міноборони Росії уточнив, що укласти перший контракт про військову службу у РФ можна буде до 50 років.

Держдума ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в армії РФ.

Документ 20 травня внесли до палати депутати від фракції "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов.

Зазначається, що тепер в законодавстві РФ передбачено, що перший контракт про проходження військової служби можуть укласти громадяни у віці від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – у віці від 18 до 30 років.

Автори закону запропонували зняти верхню вікову межу для громадян працездатного віку. Вони наголосили, що для "застосування високоточної зброї", експлуатації озброєння та військової техніки необхідні "високопрофесійні фахівці", при цьому "досвід показує, що вони стають такими до 40-45 років".

Депутати Держдуми вважають, що реалізація таких підходів сприятиме "залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку тощо) на військову службу за контрактом".

Пізніше заступник голови Міноборони Росії уточнив, що укласти перший контракт про військову службу у РФ можна буде до 50 років.

Як писав УНІАН, окупанти не мають ресурсу для поповнення резерву й тому розглядають варіант залучення жінок до армії. Фашисти готові кидати на поле бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

В ОРДЛО під "мобілізацію" потрапляють всі, кого упіймають. До лав російських загарбників залучають навіть осіб з вадами зору.

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