За словами Вадима Денисенка, Путін піднімає ставки для реакції наших друзів закордону.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що Путін побоїться робити будь-який ядерний удар.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Путін, звичайно, блефує з моєї точки зору. Він бреше. Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін. Хоча з моєї точки зору за ці двадцять два роки вже можна було зрозуміти, що він ніколи правди не говорить", - вважає Денисенко.

Крім того, він процитував американського політика Хіларі Клінтон, яка описуючи президента РФ, зазначила, що він "дуже крутий хлопець із дуже тонкою шкірою".

"Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону", - відмітив Денисенко.

Проте, за його словами, агресивні заяви Путіна є дуже поганим сигналом, оскільки ряд країн почне сумніватися питаннями: чи надавати Україні зброю чи не надавати, в якій кількості та коли. Тому дипломатичний фронт стає одним із визначальних.

Як повідомляв УНІАН, Путін почав погрожувати Україні новими ударами через поставки їй далекобійних ракет.

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