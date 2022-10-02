Водночас Путін виділяє ресурси, яких у нього обмежена кількість через військові провали, на невдалі спроби штурму вже деокупованих населених пунктів.

Наразі у пріоритетах російського президента Володимира Путіна утримання окупованих південних районів, а не оборона Луганської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На це вказують дані, що ЗС РФ продовжують укріплювати свої позиції у Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній обвал лінії фронту у Лимані.

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"Рішення не укріплювати вразливі лінії фронту у Куп'янську чи Лимані майже напевно було рішенням Путіна, а не військового командування. Імовірно, Путін набагато більше переймається утриманням стратегічних територій Херсонської і Запорізької областей, ніж Луганської області", - вказують аналітики.

Водночас Путін виділяє ресурси, яких у нього обмежена кількість через військові провали, на невдалі спроби штурму вже деокупованих населених пунктів. Так, 1 жовтня, згідно з даними Генштабу, росіяни спробували атакувати Козачу Лопань, що у 5 км від російсько-українського кордону.

Звільнення Лиману

1 жовтня ЗСУ звільнили з-під окупації Лиман Донецької області, що відкрило шлях до звільнення всієї Луганської області.

За словами глави Пентагону, втрата міста для росіян буде дуже болючою. Адже ЗС РФ використовували населений пункт як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

Його повернення - найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.

Повернення під контроль Лиману відбулося всього через день після того, як Путін проголосив незаконну анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, і помістив їх під "ядерну парасольку" Росії. "Проголошення" російської "влади" над 15% території України було категорично відкинуто Україною і західними країнами як незаконне.

Недавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, які закликали до "рішучіших заходів", включаючи застосування тактичної ядерної зброї. Прикметно, що Кадиров звинувачував у провалах не Путіна, а військове командування на місцях.

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