В ОП підкреслили, що безпека України залежить насамперед від здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, країні потрібна довгострокова підтримка союзників.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликає до жорсткої відповіді світу на ядерний шантаж Росії, інакше далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами.

Як повідомляє прес-служба ОП, про це йдеться в колонці Єрмака, опублікованій в американському журналі The Atlantic.

Він звертає увагу на те, що напередодні Кремль провів на окупованих територіях України фейкові референдуми та визнав їх результати. Крім того, програючи на полі бою в Україні, РФ почала погрожувати ядерними ударами, щоб змусити українську державу відмовитися від боротьби за своїх людей і свою землю.

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"Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, що відкидає саму ідею поступок ядерному агресору. Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна країна, яка її не має, прагнутиме придбати її для самозахисту. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї виявляться марними. Далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами", - підкреслив Єрмак.

Тому, на його переконання, сьогодні цивілізований світ повинен продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти РФ, що їй не зійде з рук ні спроба анексії, ні ядерний шантаж. Одним з таких рішучих кроків може стати укладення Київського договору безпеки, рекомендації до якого нещодавно були представлені.

Єрмак нагадав, що у вересні разом з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном був підготовлений набір рекомендацій на основі консультацій з міжнародною групою експертів.

"Ми закликали до розробки Київського договору безпеки-документа про стратегічне партнерство, яке об'єднує Україну і ряд держав-гарантів", – розповів керівник ОП.

За його словами, принцип дії цієї угоди простий: безпека України залежить насамперед від здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібна довгострокова підтримка союзників. Він зазначив, що цей договір спрямований на надання практичної допомоги у зміцненні обороноздатності України.

"Основна група союзників України, яка має значний військовий потенціал, могла б взяти ряд зобов'язань, які є політично і юридично обов'язковими. На додаток до цих зобов'язань ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій", – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що ці рекомендації не замінюють прагнення України отримати членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть нашу державу, поки вона не приєднається до Альянсу, пояснив Єрмак.

"Київський договір безпеки дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії буде рости, поки не стане занадто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання і врешті – решт для перемоги – це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про безпечне майбутнє для всього світу", - підсумував Єрмак.

Спроба анексії Росією областей України:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених окупантами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та запропонував Києву переговори.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ: "ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії".

Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України та вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Він заявив, що Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити Це де-юре.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО повинні оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія та Швеція.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до Альянсу відкриті, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

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