За словами прес-секретаря Путіна, це один з найгірших сценаріїв.

Україна не стримає обіцянку не атакувати територію Росії з американських РСЗВ. А передача важкого озброєння нашій країні не підштовхує Київ до відновлення мирних переговорів.

Такі заяви зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу в середу, 1 червня.

"Для того, щоб довіряти, потрібно мати досвід випадків, коли дані обіцянки стримувалися. На жаль, такий досвід відсутній геть. Навпаки, весь хід подій підтверджує, що, починаючи з головної передвиборчої обіцянки президента Зеленського раз і назавжди покінчити з війною на південному сході України, [обіцянка] стримана не була. І Мінські домовленості не були виконані, вони канули в Лету, причому з вини української сторони", — заявив Пєсков у відповідь на коментар Зеленського щодо використання РСЗВ з США для ударів по Росії.

Прес-секретар Путіна також висловився про постачання зброї. На думку Кремля, Штати цілеспрямовано "підливають масла у вогонь" і збираються "воювати до останнього українця". Це, згідно із заявою Пєскова, не підштовхує Київ до відновлення мирних переговорів.

У прес-секретаря також запитали, якими будуть дії в разі потенційного обстрілу території РФ з американських РСЗВ. Він відповів: "Не будемо говорити про найгірші сценарії".

Нагадаємо, 30 травня президент США Джо Байден зробив неоднозначну заяву щодо поставок озброєння Україні. За його словами, Штати не будуть відправляти ракетні системи, які "можуть досягти Росії".

Потім в адміністрації американського президента дали уточнюючий коментар. Наша країна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю ураження, ніж є зараз. Однак снаряди, які здатні долетіти вглиб РФ, США не відправлять.

Зеленський прокоментував ситуацію з РСЗВ. За його словами, Україна не збирається нападати на Росію і використовувати для цього згадану зброю.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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