Ухваленим законом також спрощується порядок набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Верховна Рада спростила порядок набуття українського громадянства громадянами іноземних держав, які воювали за Україну на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" (реєстраційний номер 5630) проголосували 285 народних депутатів України.

Цим законом спрощується порядок набуття громадянства України громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили чи проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України.

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Також під дію закону підпадають іноземці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, або брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО, брали чи беруть участь у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях.

Разом із заявою про прийняття до громадянства України іноземці, які в установленому законодавством порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, можуть подавати декларації про відмову від іноземного громадянства. Це документ, у якому такі іноземці засвідчують свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств інших держав.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2019 року Кабінет міністрів України спростив механізм набуття громадянства іноземцями-добровольцями. Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства.

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Автор: Надя Пришляк