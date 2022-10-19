Радфед Росії затвердив нелегітимний "указ" Володимира Путіна про введення на окупованих територіях "воєнного стану".
Проголосували "за" 156 російських сенаторів. Проти - жодного, тих, хто утримався, також не було.
Путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях
Такий "указ" Путін видав сьогодні вдень, 19 жовтня.
Згідно з "документом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян до російських регіонів, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".
З "указу" випливає, що у прикордонних регіонах Росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".
Серед іншого, українських громадян можуть незаконно залучити до риття окопів і відновлення знищених загарбниками "систем забезпечення".
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк, своєю чергою, зазначив, що "воєнний стан" слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".