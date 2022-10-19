Під час голосування за нелегітимний "указ" не було жодного голосу "проти".

Радфед Росії затвердив нелегітимний "указ" Володимира Путіна про введення на окупованих територіях "воєнного стану".

Проголосували "за" 156 російських сенаторів. Проти - жодного, тих, хто утримався, також не було.

Путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях

Такий "указ" Путін видав сьогодні вдень, 19 жовтня.

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Згідно з "документом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян до російських регіонів, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".

З "указу" випливає, що у прикордонних регіонах Росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".

Серед іншого, українських громадян можуть незаконно залучити до риття окопів і відновлення знищених загарбниками "систем забезпечення".

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк, своєю чергою, зазначив, що "воєнний стан" слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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