Під час кожного масованого ракетного удару РФ використовує не більше 15 таких ракет.

Росіяни брешуть, коли заявляють про те, що крилаті ракети "Калібр" у них не закінчаться.

Вже наявний дефіцит таких ракет демонструють дані про інтенсивність їх використання армією РФ, зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону,

"Вже навіть окупанти відреагували з тими ж таки "Калібрами". Кажуть: "Ми будемо їх вічність робити". Нічого немає вічного. Ми бачимо, як їх застосовують, яка інтенсивність застосування. Абсолютно не бракує носіїв для цих ракет – це кораблі. Щоразу застосовується від 10 до 15 таких ракет під час кожного удару. Якби у них була можливість більше їх використовувати, думаю, вони б застосовували їх більше проти нашої держави", – сказав він.

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Ігнат додав, що РФ дратує озвучена українськими відомства і западними партнерами інформація про те, що кількість ракет зменшується. Тому пропагандисти намагаються переконати своїх громадян у зворотному.

"Треба їм локшину своєму народові, електоратові навішати, що "ніколи вони в нас не закінчаться" і так далі. Зрозуміло, що виробництво йде, та не встигає за темпами використання цих ракет. Очевидно, що ще один пакет санкцій має ще більше вплинути на те, щоб Росія не отримувала технології з Заходу, які використовуються і в "Калібрах", і в безпілотниках, і в авіації. Якщо санкції справді запрацюють, буде їхній контроль посилено, як це має бути, ніяких "Калібрів" у Росії не буде", – констатуван Ігнат.

Погрози РФ про "нескінченні "Калібри"

В четвер, 29 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по території України. За уточненою інформацією Повітряних Сил ЗСУ, ворог випустив 70 ракет, з них знищено 58. Внаслідок атаки було пошкоджено деякі об'єкти генерації та електромережі, зокрема, на Львівщині, Одещині, Київщині.

У четвер у Міністерстві оборони Російської Федерації цинічно заявили, що крилаті ракети "Калібр", які серед інших росіяни використовують для масованих обстрілів України, у них нібито не закінчаться.

"Калібри" не закінчаться ніколи", – йшлося у повідомленні, опублікованому російським відомством під час обстрілу українських міст.

"Калібр" – протикорабельна крилата ракета, розроблена радянським та російським дослідно-конструкторським бюро "Новатор".

Ракети цього типу можуть летіти на відстань понад 1500 км. Відповідно, російські окупанти можуть завдавати ударів по будь-якій точці України за допомогою "Калібрів", коли корабель-носій перебуває, наприклад, на рейді в Сочі.

Довжина ракети без стартового прискорювача – 7,2 м, розмах крила – 3,3 м. Польотна вага – 1320 кг, вага бойової частини – 450 кг.

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