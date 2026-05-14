Влучили 15 ракет і десятки дронів: Повітряні сили розкрили деталі нічного удару РФ

Загалом з вечора середи Росія запустила 731 засіб повітряного нападу.

У ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Зазначається, що атака почалася ще 13 травня з 18:00, одразу після масованого удару дронів.

За даними Повітряних сил, з вечора середи радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БПЛА. Зокрема, Росія запустила:

3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., РФ);

18 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пуску – Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);

675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Повітряних силах наголосили, що атака триває - в повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БПЛА.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ поранено 29 осіб, одна людина загинула. За даними ДСНС, у Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Рятувальники дістають з-під завалів людей. Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. У цьому ж районі за іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Атака почалася ще 13 травня з масованого обстрілу безпілотниками західних областей. Так, на Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. У Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі на Волині через влучання біля обʼєкта критичної інфраструктури пошкоджені автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. По медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Під атакою ворожих БПЛА 13 травня також перебували Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, безпілотник дістався навіть курортного Буковеля.

В Ужгороді було влучання дроном в об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Ще один удар зафіксовано в районі мікрорайону Табла. Також є влучання в промисловому районі. Обласний центр Закарпаття був атакований вперше з початку повномасштабної війни.

