Росія зараз б'є по Україні ракетами, які зібрала за кілька тижнів до атаки, - Ігнат

При цьому росіяни припинили бити по Україні ракетами морського базування "Калібр".

В даний час Росія використовує для ударів по Україні ракети, зібрані за кілька тижнів до атаки.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Новини.LIVE. Він зауважив, що росіяни тимчасово припинили бити по Україні крилатими ракетами морського базування "Калібр", хоча їхні носії досі залишаються в Чорному та Каспійському морях.

""Калібри" певний час росіяни не застосовують. Мають вони кораблі і в Чорному морі, і флотилію в Каспійському морі звідки також уже були пуски цих ракет кілька місяців тому... Постає питанн їх наявності... Сподіватимемося, що в них є трудноші з цим", - зазначив військовий.

Натомість під час останніх атак росіни застосовували ракети "Іскандер-К", повідомив Ігнат.

Він додав, що після кожної атаки проводяться дослідження й аналіз уламків, фахівці дивляться, які компоненти використовуються, з яких країн вони походять.

Ракетні удари по Україні

Раніше Ігнат повідомляв, що робота протиповітряної оборони вночі 14 травня, коли РФ атакувала Україну, була надзвичайно напруженою, адже велика кількість засобів повітряного нападу летіла в одне місце. До того ж після атаки дронів, яку ворог влаштував напередодні, бійці не встигли відновити сили.

Також він зауважував, що Україна регулярно інформує міжнародних партнерів, що ракет до комплексів протиповітряної оборони бракує. За його словами, українські комплекси після кожної російської масованої атаки постійно потребують поповнення ракетами-перехоплювачами і антибалістикою.

