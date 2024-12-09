Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Російська Федерація підготувала на аеродромах стратегічної авіації новий ресурс для ракетних обстрілів території України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. За його словами, окупаційні війська Росії не змінюють своєї тактики:

"Для того, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву. Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари".

Загроза масованого обстрілу України

Як повідмляв УНІАН, 17 листопада російська окупаційна армія запустила по Україні приблизно 120 ракет та 90 дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики, внаслідок атаки в країні запровадили графіки відключення електроенергії.

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Вже 21 листопада загарбники атакували Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою під назвою "Орєшнік".

Нагадаємо, вчора посольство Сполучених Штатів Америки в України попередило американців, які перебувають тут, про посилену загрозу дронових та ракетних атак.

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