Після перемоги всі пошкоджені об'єкти будуть відбудовані / фото facebook.com / MNS.GOV.UA

Збиток, нанесений місту Миколаїв російськими військами, на сьогодні сягнув вже 84 млн грн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Ми продовжуємо аналізувати збиток, нанесений Миколаєву російськими військами. Сьогодні цифра сягає 84 мільйонів гривень. Станом на 12:00 маємо наступні дані: житловий сектор — понад 62 млн грн, навчальні заклади — понад 12 млн грн, заклади фізичної культури та спорту — 5,5 млн грн, заклади охорони здоров'я - 3,5 млн грн, заклади соціальної сфери - близько 1 млн грн", - написав він.

Також мер пообіцяв, що після перемоги всі пошкоджені об'єкти будуть відбудовані.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Окупанти бомблять Миколаїв. А результаті удару по будівлі ОВА загинули 28 осіб, 34 осіб отримали поранення.