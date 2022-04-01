Збиток, нанесений місту Миколаїв російськими військами, на сьогодні сягнув вже 84 млн грн.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Ми продовжуємо аналізувати збиток, нанесений Миколаєву російськими військами. Сьогодні цифра сягає 84 мільйонів гривень. Станом на 12:00 маємо наступні дані: житловий сектор — понад 62 млн грн, навчальні заклади — понад 12 млн грн, заклади фізичної культури та спорту — 5,5 млн грн, заклади охорони здоров'я - 3,5 млн грн, заклади соціальної сфери - близько 1 млн грн", - написав він.
Також мер пообіцяв, що після перемоги всі пошкоджені об'єкти будуть відбудовані.
Війна проти України:
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- Окупанти бомблять Миколаїв. А результаті удару по будівлі ОВА загинули 28 осіб, 34 осіб отримали поранення.