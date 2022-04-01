Найбільше постраждав житловий сектор.

Збиток, нанесений місту Миколаїв російськими військами, на сьогодні сягнув вже 84 млн грн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Ми продовжуємо аналізувати збиток, нанесений Миколаєву російськими військами. Сьогодні цифра сягає 84 мільйонів гривень. Станом на 12:00 маємо наступні дані: житловий сектор — понад 62 млн грн, навчальні заклади — понад 12 млн грн, заклади фізичної культури та спорту — 5,5 млн грн, заклади охорони здоров'я - 3,5 млн грн, заклади соціальної сфери - близько 1 млн грн", - написав він.

Також мер пообіцяв, що після перемоги всі пошкоджені об'єкти будуть відбудовані.

Війна проти України: