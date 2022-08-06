За словами Бартоша Чихоцького, через відсутність далекобійної зброї, Україна ніяк не могла допомогти бійцям в оточеному місті.

Ранні поставки РСЗВ HIMARS дозволили б запобігти маріупольській катастрофі. Україна отримала б засіб для нанесення ударів по ворожих угрупованнях в районі міста.

Таку думку висловив посол Польщі Бартош Чихоцький в інтерв'ю виданню Polska Times.

"Ми прекрасно розуміємо, що, якби HIMARS дійшли до України раніше, маріупольської трагедії могло і не статися. Українці просто стояли в 100 кілометрах від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені спостерігати за трагедією своїх товаришів", — заявив Чихоцький.

У тому ж інтерв'ю посол Польщі висловив упевненість у перемозі України, якщо допомога від Заходу продовжиться. Зараз — це лише питання часу, жертв і масштабів руйнувань.

"Ми повинні запитати себе, чи будемо ми спостерігати за тим, як Україна, стікаючи кров'ю, врешті-решт перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до довгострокового стану нестабільності біля наших кордонів. Або ми зараз докладемо ще більше зусиль, прискоримо цю перемогу і в результаті скоротимо період відновлення", — додав Чихоцький.

Нагадаємо, посол Польщі також повідомив, що раніше жодна держава НАТО не отримувала такої допомоги, як Україна, хоча вона і не входить до Альянсу. Йдеться про кількість техніки та навчання солдатів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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