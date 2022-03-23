Тисячі людей завдяки мосту змогли виїхати з блокадного міста упродовж війни.

У Чернігові вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Користувачі соцмереж оприлюднюють відео зруйнованого мосту. На ньому видно, в результаті удару впав один із прольотів мосту. Також цю інформацію Суспільному підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Цей міст став для Чернігова "дорогою життя". Оскільки ним із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

Тисячі людей на свій страх і ризик змогли виїхати самостійно з обласного центру Чернігівщини, на підступах до якого з перших днів війни перебувають вороги.

Ситуація у місті

Як напередодні заявляла омбудсмен Людмила Денісова, наразі околиці Чернігова розбомблені військами РФ повністю, передмістя – на 60%.

Окрім цього, з міста виїхала половина населення, а з тих, хто лишився (близько 130 тис) – багато хворих та немічних.

Станом на 22 березня виїзди з Чернігова у бік Києва були заміновані.

Повідомляється про факти катування окупантами місцевого населення, спроб залякувань тощо.

Попри надзвичайно складну ситуацію в місті, жодних фактів співпраці з окупантами немає.

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