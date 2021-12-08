Колишніх відносин між Україною і Росією більше не буде, каже міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після воєнної агресії Росії відносини між країнами вже не будуть такими, як раніше. На його переконання, усі громадяни повинні бути готові захищати Україну.

Про це він заявив під час інтерв'ю для ArmyInform.

Читайте також"Буде кривава різанина": Резніков описав сценарій можливого вторгнення РФ в Україну (відео)"Напад Росії багато чого змінив. Але і в суспільстві, і в самій армії як і раніше зберігається багато інерції. Стоїть найскладніше завдання - перебудувати свідомість. Наш агресивний сусід нікуди не дінеться", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що навіть після деокупації Донбасу та повернення Криму на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

"Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат відносин між громадянами і владою. Це база для нового публічного контракту", - підкреслив міністр.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною: що відомо

Наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань". Читайте також"Ця ідея неактуальна": Байден виключив військову протидію ймовірному вторгненню РФ до УкраїниПізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фото, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною. Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових. За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими. Кремль заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися в будь-який день.

Автор: Марта Гичко