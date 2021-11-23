За його словами, відповідне українське законодавство вже відповідає стандарам НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про державне оборонне замовлення, наголошує на необхідності переходу на 3-річне стратегічне планування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якого долучився по відеозв'язку.

Відповідаючи на запитання щодо державного оборонного замовлення, Резніков зазначив: "Нам треба переходити на 3-річне стратегічне планування. І це одне із завдань, якими я буду займатися. З одного боку, у нас же державні програми можуть бути на 3 роки, а бюджетне планування відсутнє як таке, на 3 роки. А от оборонне замовлення - вже, на щастя, новий закон нам дозволяє".

Він додав, що відповідне законодавство України вже відповідає стандартам НАТО.

Читайте такожРезніков розповів про готовність сил територіальної оборони"Сьогодні наші консультації з партнерами говорять про те, що нам вкрай необхідно вже і зараз, принаймні, в грудні і в січні, деякі речі проривні", - сказав міністр.

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Автор: Таня Поляковська