Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях.Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад",- наголосив він.
Зеленський зазначив, що також окупанти шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій, а також блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду.
"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР". Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії", - зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакета:
"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини".
Зеленський також сказав про необхідність ембарго на постачання нафти з Росії.
"Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати"- зазначив він.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський попередив про наступ окупантів на Донбасі.
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