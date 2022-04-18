Зеленський також сказав про необхідність ембарго на постачання нафти з Росії / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях.Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад",- наголосив він.

Зеленський зазначив, що також окупанти шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій, а також блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду.

"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР". Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакета:

 "Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини".

Зеленський також сказав про необхідність ембарго на постачання нафти з Росії.

"Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати"- зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський попередив про наступ окупантів на Донбасі.

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