Зеленський зазначив, що також окупанти шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій.

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях.Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад",- наголосив він.

Зеленський зазначив, що також окупанти шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій, а також блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду.

"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР". Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакета:

"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини".

Зеленський також сказав про необхідність ембарго на постачання нафти з Росії.

"Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати"- зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський попередив про наступ окупантів на Донбасі.

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