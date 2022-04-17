Президент України зазначив, що робиться все для того, щоб забезпечити оборону.

Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом.

Супротивники хочуть буквально добити і знищити Донбас, розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Хочуть буквально добити і знищити Донбас - знищити усе, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Там само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що робиться все, щоб забезпечити оборону. За його словами, є постійний контакт з партнерами.

"Вдячні тим, хто допомагає чим може. Але ті, хто має необхідні нам зброю і боєприпаси і притримують свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви, доля людей, які можуть бути врятовані", - наголосив президент України.