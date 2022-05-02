Україну можуть звинуватити у "застосуванні біологічної зброї".

В прикордонних з Україною областях Російської Федерації почали посилену підготовку до епідемії холери, можливі провокації щодо застосовування біологічної зброї.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники зазначають, що головна державна санітарна лікарка Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери", де особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край та окупований Крим.

Зокрема, керівникам територіальних управлінь "Роспотребнадзор" доручено підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби. Також доручено забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

"Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї", - наголосили в ГУР МО.

Фейки Росії про "біолабораторії" в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує поширювати дезінформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні.

МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

В середині квітня начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов поширив фейк про те, що американські вчені нібито випробовували небезпечні біологічні препарати на пацієнтах психіатричної лікарні в Харкові.

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