Як і в минулі рази, інформація про небезпечні біолабораторії США в Україні нічим не підкріплена.

Начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов поширив фейк про те, що американські вчені нібито випробовували небезпечні біологічні препарати на пацієнтах психіатричної лікарні в Харкові.

Заява прозвучала на його брифінгу..

Згідно з черговою легендою російської влади, з 2019 по 2021 рік в третій обласній психіатричній лікарні Харкова проводилися експерименти на людях з розладами психіки. У січні 2022 року лабораторія, де працювали американські вчені, перестала функціонувати.

Як і в минулі рази, інформація про небезпечні біолабораторії США нічим не підкріплена. З доказів - заява, що "є свідчення низки свідків, імена яких не розкриваються". Та й самої лабораторії, за словами Кирилова, вже немає - вивезена в західні області України.

Фейки Росії про "біолабораторії США" в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує поширювати дезінформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні.

МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні.

"Зміна риторики може свідчити про те, що Росія не змогла придумати докази того, що в біолабораторіях на території України розроблялася зброя масового ураження", – йдеться в повідомленні.

В РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

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