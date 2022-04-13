Раніше ворожі ЗМІ поширювали фейк про те, що в таємних лабораторіях Пентагону на території України роками розроблялася біологічна зброя.

У російських ЗМІ викрадені у херсонських аграріїв дрони видають за хімічну зброю.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"В останні години в російських медіа поширюється інформація про те, що в Херсонській області вони знайшли бойові дрони української армії, за допомогою яких нібито розпилюють хімічну зброю. Так от, хочу всім повідомити, щоб всі розуміли: росіяни віджали ці дрони в одного з великих сільськогосподарських підприємств. Ці дрони є високотехнологічними засобами сільського господарства, які використовують для розпилення засобів захисту рослин", - сказав Днесенко.

За його словами, це свідчить про те, що в Росії не мають таких аграрних технологій, "адже вони не знають, що це таке".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Ворожі ЗМІ поширювали фейк про те, що в таємних лабораторіях Пентагону на території України роками розроблялася біологічна зброя. Росіяни намагалися представити навіть звичайну роботу екологів-орнітологів з вивчення шляхів міграції птахів як намір України поширювати з їх допомогою біологічну зброю на територію Росії.

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