Росія видає дрони аграріїв хімічну зброю / фото REUTERS

У російських ЗМІ викрадені у херсонських аграріїв дрони видають за хімічну зброю.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"В останні години в російських медіа поширюється інформація про те, що в Херсонській області вони знайшли бойові дрони української армії, за допомогою яких нібито розпилюють хімічну зброю. Так от, хочу всім повідомити, щоб всі розуміли: росіяни віджали ці дрони в одного з великих сільськогосподарських підприємств. Ці дрони є високотехнологічними засобами сільського господарства, які використовують для розпилення засобів захисту рослин", - сказав Днесенко.

За його словами, це свідчить про те, що в Росії не мають таких аграрних технологій, "адже вони не знають, що це таке".

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
  • Ворожі ЗМІ поширювали фейк про те, що в таємних лабораторіях Пентагону на території України роками розроблялася біологічна зброя. Росіяни намагалися представити навіть звичайну роботу екологів-орнітологів з вивчення шляхів міграції птахів як намір України поширювати з їх допомогою біологічну зброю на територію Росії.

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