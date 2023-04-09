Це доводить останнє засідання Радбезу РФ.

Кремлівський диктатор Володимир Путін у квітні провів засідання Радбезу РФ. Мета зборів — показати, що ситуація на тимчасово захоплених територіях нормалізується. Але на практиці все інакше, адже йдуть активні бойові дії, а також працюють партизани.

Такою інформацією поділилися експерти британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "5 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін провів повне засідання Ради Безпеки Росії, що стало першою подібною подією з жовтня 2022 року. Основна доповідь була представлена міністром внутрішніх справ Володимиром Колокольцевим і стосувалася реконструкції, забезпечення правопорядку та громадського порядку в незаконно анексованих районах України".

Як повідомили в розвідці, такий вибір спікера — це спроба Кремля показати, що ситуація на тимчасово захоплених територіях нормалізується. Однак на практиці активні бойові дії зачіпають більшу частину окупованих земель, а партизани продовжують влаштовувати диверсії. При цьому жителі мають досить обмежений доступ до основних потреб.

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Вибухи на тимчасово окупованих територіях

У селищі Веселе Мелітопольського району 6 квітня розцвіла "бавовна". ЗСУ вдарили по скупченню техніки і живої сили, яку чотири дні поспіль звозили в населений пункт.

До цього, 3 квітня, в Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Максима Зубарєва. Він потрапив до лікарні з важкими пораненнями.

У другій половині березня в результаті вибуху на залізниці в Джанкої були знищені ракети "Калібр", які використовуються для обстрілів України.

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