Деякі запаси "Калібрів" у росіян в Чорному морі все ж таки є, констатувала Гуменюк.

Запас "Калібрів", якими РФ б'є по Україні, в Чорному морі наразі в обмеженій кількості у зв'язку з вибухами на залізниці в Джанкої, підтвердила в ефірі національного телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в Крим ці ракети. За словами Гуменюк, ремонтні роботи тривають досі.

"Залізничне сполучення, яке дозволяло би їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - сказала Гуменюк.

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А на запитання журналіста, чи можна стверджувати, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет, вона відповіла: "Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "Калібрів" все ж таки є".

Йдеться про чотири ракети типу "Калібр", готових до застосування. "Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - додала вона.

Також Гуменюк зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.

Вибухи в Джанкої - що відомо

20 березня вибухами в місті Джанкой було знищено ракети "Калібр", що транспортувались залізницю. Окупанти навіть запровадили НС, не згадуючи про саму подію.

Водночас т.в.о. начальника ГУ бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов стверджував, що удар по залізничних шляхах в окупованому Джанкої не вплине на поставки зброї Чорноморському флоту, але завадить її транспортуванню в Мелітополь та в Херсонську область.

Джанкой є ключовим транспортним вузлом для російської армії. Саме через це місто проходять всі дороги в Криму. "Тому росіяни активно використовують це місто для того, щоб переправляти техніку для війни проти України. Також на території Джанкою знаходиться потужний логістичний хаб", – пояснив експерт Селезньов.

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