Наразі окупанти знищують Сєвєродонецьк, як свого часу Маріуполь.

Ситуація на сході України досі залишається напруженою. Росія кинула усі свої сили на цей напрямок.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зараз залишилось до 10% Луганської області під контролем України. Не можна сказати однозначно, де найважче, тому що вся територія області обстрілюється. Повністю вся, без виключень", - зазначив Гайдай.

За його словами, наразі окупанти знищують Сєвєродонецьк, як свого часу Маріуполь.

Важкими напрямками в області є Золоте, Попасна, російські загарбники хочуть перерерізати також трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Важка ситуація з боку Білогорівки, тому що там так само хочуть зробити прорив і відрізати трасу. Вони кинули всі сили саме для того, щоб або взяти в коло територію, або просто її знищити, заходити, як у Попасну", - відповів Гайдай.

Гайдай спростував інформацію, що бої вже точаться у самому Сєвєродонецьку: "Ні, це неправда. На околицях".

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Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Харківському напрямку окупанти зосередили свої зусилля на поверненні позицій, втрачених у боях з ЗСУ. Це відбувається або щоб виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова.

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